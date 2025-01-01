DEPARTAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE CAPITAL FEDERAL

Constitución y Reforma de Sociedades por Acciones y de Responsabilidad Limitada · Aumento y Reducción de Capital · Cesión de cuotas · Disolución y Liquidación · Asambleas · Fusión y Escisión · Transformación · Directores y Administradores · Medios Mecánicos · Sociedades Extranjeras · Contratos · Asociaciones Civiles y Fundaciones · Rubrica y Copiado de Libros